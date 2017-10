‘Ik kan de speech op het huwelijk van Klopp niet herinneren, ik was te dronken’

Jürgen Klopp en David Wagner zijn hele goede vrienden van elkaar, zo erkent laatstgenoemde in gesprek met FourFourTwo. De huidige manager van Huddersfield Town ontmoette Klopp voor het eerst in 1991, toen hij als negentienjarige aanvaller teamgenoot werd van Klopp bij FSV Mainz 05: "Het was liefde op het eerste gezicht, zoals we dat in Duitsland zeggen", aldus Wagner.

"We werden daarna hele goede vrienden. We konden goed met elkaar communiceren en zaten op hetzelfde denkniveau. We werden kamergenoten en spendeerden iedere seconde aan voetbal", memoreert Wagner, die later met Klopp zou samenwerken bij Borussia Dortmund. Op 28 oktober staan Huddersfield Town en Liverpool, de huidige club van Klopp, tegenover elkaar. Wagner zegt dat, als de twee na de wedstrijd een biertje zouden doen, hij wel weet wie de onderlinge drinkstrijd zou winnen.

"Ik ben niet de beste drinker. Ik heb twee biertjes nodig en dat is dan genoeg. Klopp is vele malen beter in alcohol drinken dan ik", grapt Wagner, die een belangrijke rol vervulde bij het huwelijk van Klopp in 2005. "Ja, ik was de getuige, maar ik heb geen idee hoe de speech was, omdat ik teveel had gedronken", aldus de voormalig Amerikaans international, die begrijpt waarom de media inzoomen op de bijzondere relatie tussen de twee.

"Twee beste vrienden, soms weleens meer een familielid dan een vriend, die beiden als manager werken in de Premier League. Maar voor mij is hij dezelfde vriend die hij 25 jaar geleden ook was. Voor mij is het niet gek om hem te zien als Klopp, de manager. Ook al was hij chefkok, dan nog zou hij mijn vriend zijn en zou ik exact hetzelfde voor hem voelen."