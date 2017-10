‘Messi moet elke vijf minuten de bal hebben, anders wordt hij kwaad’

Xavi speelt momenteel bij Al-Sadd in Qatar, maar de Spanjaard volgt zijn oude club Barcelona nog altijd op de voet. De voormalig spelmaker van de Catalanen geniet met name van de kwaliteiten van zijn voormalig ploeggenoot Lionel Messi en is van mening dat zowel Barcelona als Argentinië er goed aan zou doen om de wereldster zo vaak mogelijk te betrekken in het spel.

"Barcelona en Argentinië kunnen het niet veroorloven om tien minuten lang de bal rond te tikken zonder Messi de bal te geven", aldus Xavi in gesprek met Mundo Leo. "Messi moet betrokken worden in het spel. Hij moet zijn waar het gebeurt, waar de bal is. Zo niet, dan wordt hij kwaad. Als hij de bal vijf minuten niet aanraakt, moet je hem brengen naar waar de bal is. Hij moet gewoon meedoen in het spel."

Argentinië moet de komende week goed presteren wil het land nog kans maken op kwalificatie voor het WK in Rusland volgend jaar zomer. Xavi denkt dat de Argentijnen, mits ze zich kwalificeren, titelkandidaat zijn: "Ze kunnen het WK winnen. Het klopt dat ze in een moeilijke situatie zitten bij de kwalificatie, maar als ze zich kwalificeren, zijn ze een van de favorieten."

De ex-middenvelder van Barcelona heeft vertrouwen in bondscoach Jorge Sampaoli, die heeft toegeven dat Paulo Dybala van Juventus en Messi moeite hebben om goed samen te werken op het veld. Xavi denkt dat Argentinië, dat vijfde staat in de poule waarin alleen de eerste vier landen zich rechtstreeks kwalificeren, zich alsnog kan plaatsen: "Ze hebben het materiaal én de manager daarvoor. Iedereen in Spanje heeft Sampaoli hoog zitten."