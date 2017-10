Arsenal-icoon hekelt sterspeler: ‘Psychologisch speelt hij al ergens anders’

Mesut Özil verlaat naar verluidt in de nabije toekomst Arsenal. De Duitse middenvelder, die tot volgend jaar zomer vastligt in het Emirates Stadium, geniet interesse van Internazionale, terwijl ook het Manchester United van José Mourinho op het vinkentouw zit. Martin Keown, oud-verdediger en clubicoon van the Gunners, denkt dat Özil met zijn hoofd allang niet meer bij Arsenal zit.

"Het was die trip naar Wit-Rusland eerder (BATE Borisov, red.)… Hij wilde toen gewoon niet gaan, hij wilde niet", zegt Keown bij de BBC. "Opeens was hij weer geblesseerd, hij speelde negen minuten tegen West Bromwich Albion op maandag, dus hoe had hij toen geblesseerd kunnen raken? Ik denk dat hij al op een bepaalde manier is vertrokken. Psychologisch, mentaal, speelt hij al ergens anders."

Keown denkt dat Arsène Wenger Özil langer wil behouden voor de club, maar de Engelsman is van mening dat de Duitser met zijn negatieve houding een slechte invloed kan hebben op zijn ploeggenoten als hij langer zou blijven: "Ze speelden exceptioneel goed tegen Chelsea (0-0, zonder Özil, red.), waar Alex Iwobi echt geweldig werk deed. Ik weet dat hij niet het talent van Özil heeft, natuurlijk niet, maar opeens was Arsenal zowel aanvallend als defensief opgewassen tegen een tegenstander van formaat."