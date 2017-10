Hugo Borst: ‘Oranje in 2-4-5 opstelling tegen Wit-Rusland’

Het Nederlands Elftal staat voor een loodzware opgave, maar Koert heeft er veel vertrouwen in: “Wij gaan naar het WK en dat moet ook, anders dreigen er financiële problemen voor de KNVB”. Hugo is sceptisch: “Alleen doelpuntenmakers kunnen ons redden.” Verder ook nog Johan Derksen en Hans Kraay jr. over ‘volslagen kansloos’ Oranje.