Janssen: ‘Ik wil even succesvol zijn, maar niet te veel achteromkijken’

Vincent Janssen speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Fenerbahçe. Spelers als Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt en Robin van Persie gingen hem voor bij de Turkse topclub en Janssen spiegelt zich graag aan dat drietal. “Elke speler is verschillend en heeft verschillende kwaliteiten, maar het belangrijkste is dat ik hier net zo goed wil spelen als zij deden”, zegt Janssen op de website van zijn werkgever.

“Ik ben erg gelukkig bij Fenerbahçe. Ik zet alles opzij om hier te slagen. Als je strijd levert in het veld, zal dat succes brengen. Ik wil even succesvol zijn als zij, maar niet te veel achteromkijken”, zegt de spits, die een ongelukkig eerste jaar kende bij Tottenham Hotspur. Hij maakte zijn debuut in Turkije tijdens de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas en benutte tijdens dit duel een strafschop. “Het was de beste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld qua atmosfeer.”

“Ik heb natuurlijk geen aantal goals als doelstelling. Mijn prioriteit is goed spelen en de titel grijpen. Als we kampioen worden, geef ik niets om de topscorerstitel. Hoe meer ik kan bijdragen aan het team, des te gelukkiger ik ben”, vervolgt Janssen, die in dienst van AZ topscorer van de Eredivisie werd met 27 doelpunten. “Het is duidelijk dat het ons doel is kampioen te worden, zoals elk seizoen.”