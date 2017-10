Chelsea maakt haast met verlengingen na interesse Real

Roberto Firmino en Ben Woodburn kunnen binnen afzienbare tijd een nieuw contract tekenen bij Liverpool. The Reds gaan het duo binnen afzienbare tijd een voorstel doen. (Liverpool Echo)

De Belgen werd recent in verband gebracht met Real Madrid en met de contractverlengingen willendie interesse afwimpelen.

Harry Kane wil in de toekomst op hetzelfde niveau komen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Daarom heeft de spits van Tottenham Hotspur een persoonlijke begeleider, met wie hij iedere dag intensief werkt. (Daily Telegraph)