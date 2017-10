‘Het is heel erg vreemd dat Oranje op een later tijdstip speelt dan wij’

Het Nederlands elftal trapt zaterdagavond om 20.45 uur in Borisov af tegen Wit-Rusland voor een cruciale kwalificatiewedstrijd en gaat dat doen met de wetenschap wat concurrent Zweden eerder op de avond heeft gepresteerd in het achterhoofd. De Scandinaviërs, die drie punten en zes doelpunten meer hebben dan het Nederlands elftal, spelen al om 18.00 uur tegen Luxemburg en die planning is in het Zweedse kamp met opgetrokken wenkbrauwen ontvangen.

“Het is heel, heel vreemd. Het feit dat de laatste twee wedstrijden in de kwalificatie niet tegelijk worden gespeeld is heel raar. Aan de andere kant is het wat het is, we moeten daar geen energie in steken. We kunnen het toch niet veranderen”, vertelt middenvelder Sebastian Larsson in gesprek met Fotbollskanalen. Ook Marcus Berg vindt het apart dat Nederland wellicht een voordeel kan halen uit de wetenschap hoe de directe concurrent heeft gepresteerd: “Het is niet iets wat we kunnen beïnvloeden, het enige dat we kunnen doen is een goede wedstrijd spelen en winnen. Daarna kijken we naar hun wedstrijd.”

Er is niets dat ons kan beïnvloeden als het op onze eigen wedstrijd aankomt, we moeten alleen wachten op wat zijn gaan doen”, voegt de oud-spits van onder meer FC Groningen en PSV toe. “Voor nu ziet het er goed uit, maar we moeten tot na de wedstrijd afwachten om te zien hoe het loopt. We hebben onszelf in een goede positie gemanoeuvreerd en als we van Luxemburg winnen maken we een goede kans om de play-offs te halen.” Oranje en Zweden treffen elkaar aanstaande dinsdag voor de allesbeslissende interland in de Johan Cruijff ArenA.