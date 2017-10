Barcelona moet supporters ook in uitduel met Atlético Madrid missen

Barcelona moet het ook in de komende wedstrijd tegen Atlético Madrid zonder zijn supporters stellen. De Madrilenen verkochten per abuis alle kaarten aan thuissupporters, waardoor er geen plekken meer over zijn voor bezoekende fans. Volgens diverse Spaanse media ging Atlético er ten onrechte vanuit dat er alleen eigen supporters aanwezig zouden zijn.

Daardoor verkocht Atlético alle 67.000 tickets voor het treffen met Barcelona aan eigen supporters. Naar nu blijkt had Barça wel supporters mee willen nemen. De club heeft geprobeerd om alsnog tickets voor bezoekende fans af te dwingen, maar ziet in dat het kansloos is om supporters mee te nemen naar Madrid. Barcelona legt zich daarom neer bij de door Atlético gemaakte fout.

Het zal de tweede wedstrijd op rij zijn dat Barcelona het zonder zijn supporters moet stellen. Het duel met Las Palmas moest afgelopen weekeinde in een leeg Camp Nou afgewerkt worden, vanwege de chaos rond het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid. Barcelona neemt het volgende week zondag in het Wanda Metropolitano op tegen Atlético.