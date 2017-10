Heynckes voor de vierde keer aan de slag als trainer van Bayern

Jupp Heynckes is de nieuwe trainer van Bayern München. De 72-jarige trainer gaat voor de vierde keer aan de slag bij de Duitse topclub. Woensdagavond meldden diverse Duitse media al dat Heynckes de ontslagen Carlo Ancelotti zou opvolgen en dat nieuws wordt nu bevestigd door Bayern. De coach, die al met pensioen was, tekent tot aan het einde van dit seizoen.

Ancelotti werd vorige week ontslagen na een tegenvallende start van het seizoen. De 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain was de druppel die de emmer deed overlopen. Ancelotti werd op straat gezet en Willy Sagnol nam zijn taken tijdelijk over. Onder zijn leiding wist Bayern niet te winnen van Hertha BSC (2-2). De achterstand op koploper Borussia Dortmund is opgelopen tot vijf punten.

"Tussen Bayern en Jupp Heynckes heerst veel vertrouwen. Dat hebben de gesprekken die Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic en ik hebben gevoerd met hem laten zien. Wij zijn Jupp zeer dankbaar dat hij weer trainer wil zijn. Het is op dit moment de ideale trainer voor Bayern", aldus Karl-Heinz Rummenigge op de clubsite van de Duitse topclub. "Heynckes is een meester in mensenkennis en tactiek. Wij zij ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is", vult Salihamidzic aan.

"Ik zou bij geen enkele andere club ter wereld willen terugkeren, bij Bayern werken is voor mij pure liefde. Ik en mijn staf gaan er alles aan doen om de fans weer succesvol voetbal te laten zien", aldus Heynckes. "Het is geen comeback, het is een vriendendienst. En ik heb het alleen gedaan, omdat ik ongelooflijk veel te danken heb aan Bayern", aldus de 72-jarige Duitser in gesprek met Kicker.

Het wordt de vierde periode van Heynckes bij Bayern. De eerste keer dat hij aan het roer van de Duitse grootmacht stond, was van 1987 tot 1991, waarna hij naar Athletic Club ging. Na gewerkt te hebben bij diverse Europese topclubs als Benfica en Real Madrid, keerde hij in het seizoen 2008/09 kortstondig terug. Daarna stond hij nog van 2011 tot 2013 langs de lijn en zwaaide hij af met de Duitse landstitel en de Champions League. Tevens werd hij in 2013 verkozen tot FIFA Trainer van het Jaar.