Dolberg denkt niet na over vormcrisis: ‘Ik doe zoals ik altijd heb gedaan’

Het seizoen is voor Kasper Dolberg moeizaam begonnen. De Deense spits scoorde deze jaargang nog niet in de Eredivisie en wist alleen in de KNVB Beker tegen Scheveningen het net te vinden. Mede daardoor moet Dolberg het de afgelopen weken stellen met een plek op de reservebank, maar de negentienjarige aanvaller maakt zich geen zorgen over de vormcrisis.

“Ik denk er niet te veel over na. Natuurlijk wil ik doelpunten maken, maar als ze er niet in gaan, dan moet ik het de volgende keer weer proberen”, zegt Dolberg in gesprek met Ekstra Bladet. “Ik scoor weinig, maar voel me goed en gesteund. Ik train goed en leg me zeker niet neer bij de situatie. Ik doe zoals ik het altijd heb gedaan en hoef niet ineens extra complimenten, dat zou nep zijn.”

Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de laatste wedstrijden de voorkeur van Ajax-trainer Marcel Keizer. “Hij is een zeer goede aanvaller en hij kan me helpen tijdens de trainingen”, stelt de jonge spits, die momenteel bij de Deense nationale ploeg is. “We praten veel samen, zowel tijdens de training als erna, al vanaf het begin. Ik probeer hem achter me te houden, maar hij kreeg de kans en maakte een aantal doelpunten. Voor mij komt nu de volgende stap. Ik zal moeten gaan scoren.”