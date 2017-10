Van Cambuur naar Indonesië: ‘Ik denk dat ik de komende acht jaar in Azië blijf’

Stefano Lilipaly verruilde SC Cambuur afgelopen zomer voor Bali United, waar hij samen met Sylvano Comvalius, Nick van der Velden en Irfan Bachdim een Nederlandse enclave vormt. De ex-speler van onder meer FC Utrecht, Almere City en Telstar heeft het naar zijn zin in Indonesië.

“Je kunt het slechter treffen dan ’s ochtends vroeg op je teenslippers en in de korte broek op de motor te stappen richting trainingsveld. Om vervolgens een balletje te trappen en daarna lekker van het leven te genieten. Zon, zee en strand”, zegt Lilipaly in gesprek met de Leeuwarder Courant. Zijn vrouw kon haar draai in Leeuwarden niet vinden, waardoor hij Cambuur vroeg om zijn contract te ontbinden.

Uiteindelijk hield de club nog een transfersom over aan de transfer van Lilipaly naar Bali. “Ik ben de club dankbaar voor het begrip dat men heeft getoond. Het was voor hen ook geen gemakkelijke beslissing”, vertelt de Indonesisch international. Volgens Lilipaly is Indonesië op voetbalgebied niet te vergelijken met Nederland. “Je hebt hier in alles minder kwaliteit, maar de omstandigheden zijn zo verschillend.”

“Je speelt de wedstrijden bij temperaturen van constant 36 graden. Probeer dan maar eens negentig minuten lang vol gas te geven. Maar dat doen we wel”, stelt Lilipaly, die er voorlopig niet over piekert om terug te keren naar Nederland. “Ik denk dat ik de komende acht jaar in Azië blijf. Het leven is prettig en aan het einde van de rit heb je ook nog een leuk spaarpotje opgebouwd. Het is hier alleen dat je voor een uitwedstrijd vier dagen van huis bent. Dat is wel even wennen.”