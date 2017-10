‘Als ik niet speel, ben ik wel benieuwd naar de uitleg van de bondscoach’

Jasper Cillessen kreeg in de vorige interlandperiode tegen Frankrijk en Bulgarije in totaal vijf doelpunten om zijn oren. De keeper, bankzitter bij Barcelona, rekent zichzelf die tegentreffers aan. Desondanks verwacht Cillessen, die al ruim twee maanden geen wedstrijd meer speelde, tegen Wit-Rusland een basisplaats te krijgen.

Cillessen stelt dat het goed zou zijn voor het Nederlands elftal als er een vaste keeper zou zijn. “Maar dat geldt in feite voor elke positie. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu niet en dat is minder”, aldus Cillessen, die volgens het Algemeen Dagblad start in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. “Ik heb een goed gevoel aan Frankrijk-uit en Bulgarije-thuis overgehouden. Als ik niet speel, ben ik wel benieuwd naar de uitleg van de bondscoach en de keeperstrainer. Het klopt dat ik na 1 augustus geen wedstrijd voor mijn club heb gespeeld. Maar wel twee interlands en die gingen verdienstelijk. Daarnaast train ik elke dag op het allerhoogste niveau.”

De ex-Ajacied zegt een goed gevoel overgehouden te hebben aan de afgelopen twee interlands, maar toch kreeg hij vijf doelpunten tegen. “Ondanks dat ik tegen Frankrijk een goede wedstrijd heb gespeeld en een aantal zekere goals heb voorkomen. Maar die eerste bal mocht er niet in. En bij de tegengoal van de Bulgaren stonden er twee spelers vrij. Of ik schuld aan die goal had? Nee en ja. Die bal was onhoudbaar, maar de afspraken werden niet nagekomen en ik ben onderdeel van die afspraken.”