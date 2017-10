Lacazette wilde doelman worden: ‘Maar mijn moeder vond het te gevaarlijk’

Alexandre Lacazette hoort tegenwoordig bij de beste spitsen ter wereld, maar het scheelde niet veel of de Fransman was helemaal geen veldspeler geworden. De huidige aanvalsleider van Arsenal wilde eigenlijk doelman worden, maar zijn moeder stak daar een stokje voor. Zij vond het vak van sluitpost te gevaarlijk voor haar zoon.

“Ik stond vroeger op doel, maar daar was mijn moeder niet blij mee. Ze vond het te gevaarlijk, waardoor ik spits moest worden. Mijn moeder stelde me voor de keuze: veldspeler worden of stoppen. Je zag mijn temperament niet zoveel terug, ik ben best wel rustig. Dat ben ik nog steeds. Ik vond het gewoon leuk om met mijn vrienden te voetballen”, zegt Lacazette in gesprek met de Franse pers.

“Als we verloren, was ik natuurlijk wel teleurgesteld. Ik moest al huilen door een kleine tegenvaller. Maak je geen zorgen, dat is nu niet meer zo”, zegt de aanvaller van Arsenal met een knipoog. “Ik probeer in Engeland het beste uit mezelf te halen, maar het is anders dan bij Olympique Lyon. Daar speelde ik iedere wedstrijd, bij Arsenal rouleert de manager. Logisch, want zo blijven de spelers fris voor de Premier League.”