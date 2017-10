‘Het zou mooi zijn mocht Jan terug naar Ajax kunnen gaan’

Jan Vertonghen staat momenteel op het punt om recordinternational van België te worden. De verdediger verruilde Beerschot in 2003 voor de jeugdopleiding van Ajax. In Amsterdam brak hij door in het eerste elftal en Ria Mattheeuws, de moeder van Vertonghen, hoopt stiekem dat hij op een dag terug zal keren bij Ajax.

“Het zou mooi zijn mocht hij terug naar Ajax kunnen gaan, maar als je niet meer meekunt bij Tottenham, waarom zou het dan nog bij Ajax lukken?”, zegt Mattheeuws in gesprek met Het Laatste Nieuws. Ze moest in Amsterdam een keer de tribune verlaten vanwege de spanning. “Ze moesten een punt halen tegen PSV om voor het eerst sinds lange tijd kampioen te worden. Ik zat met vrienden in de ArenA. Ik heb de tribune moeten verlaten omdat ik de spanning niet meer aankon.”

“Voor tv heb ik dat niet zo. Ik kan zelfs moeilijk twee uur naar een match kijken, dan los ik ondertussen een sudoku op. Als Jan speelt, volg ik hem wel. Op tv zie je het soms beter dan in het stadion, daar heb je geen herhalingen en hoor je geen commentaar”, vervolgt de moeder van Vertonghen. “Als ik even voor mezelf mag spreken, Jan zal daar geen punt van maken, vind ik dat hij met de meeste caps de aanvoerdersband verdient.”

“Jan heeft ook zo zijn uitstraling. En in wedstrijden waarin hij aanvoerder is, kan hij toch altijd iets meer. Dat is mijn mening, hé”, stelt Mattheeuws. Vertonghen staat op het punt om Jan Ceulemans te evenaren als recordinternational. “Ik vergelijk niet zo graag met Ceulemans. Hij is toch een icoon. Ik zou het nog mooier vinden mocht mijn Jan honderd interlands halen. Dat vind ik specialer dan het getal nu.”