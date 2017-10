‘Advocaat verrast in Wit-Rusland met basisplaatsen voor Rekik en Babel’

Bondscoach Dick Advocaat gaat komende zaterdag in Borisov verrassen met basisplaatsen voor Karim Rekik en Ryan Babel, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Laatstgenoemde heeft zich voor het eerst in zes jaar weer bij Oranje gemeld en krijgt dus direct een basisplaats in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland.

Volgens de krant kiest Advocaat voor Jasper Cillessen als sluitpost. De Telegraaf weet daarentegen te melden dat Jeroen Zoet in Wit-Rusland het doel zal verdedigen. De laatste linie wordt gevormd door Daryl Janmaat, Virgil van Dijk, Rekik en Daley Blind. Tonny Vilhena neemt de plek in van Kevin Strootman, die wegens een blessure niet meereist naar Wit-Rusland.

Georginio Wijnaldum zal de andere defensieve middenvelder zijn, terwijl Davy Pröpper een offensieve rol heeft. In de voorste linie krijgt Ryan Babel dus direct een basisplaats. De aanvaller van Besiktas zal samen met Vincent Janssen en Arjen Robben de voorhoede vormen. Om zicht te houden op het WK moet Oranje twee keer weten te winnen komende week.

Tegen Wit-Rusland en Zweden moet het Nederlands elftal ook de nodige doelpunten zien te maken, want Oranje moet zes goals zien goed te maken op de Zweden. Zij nemen het komende zaterdag op tegen Luxemburg, voordat er afgereisd wordt naar Amsterdam voor het laatste kwalificatieduel tegen Nederland.