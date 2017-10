Oranje-bankzitter: ‘Onzin dat ik sommige wedstrijden niet zou kunnen spelen’

Bas Dost werd vorig seizoen topscorer van de Portugese competitie en ook dit seizoen is de Oranje-international goed van start gegaan bij Sporting Portugal. Desondanks hoeft hij in het Nederlands elftal niet op een basisplaats te rekenen. Bondscoach Dick Advocaat lijkt tegen Wit-Rusland de voorkeur te geven aan Vincent Janssen, sinds kort spits van Fenerbahçe.

De vijftienvoudig international zou zichzelf in ieder geval wel opstellen. "Maar dat zal iedereen zeggen", aldus Dost tegenover de NOS. "Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht: misschien was het nu wat meer mijn tijd geweest, maar ik ben niet iemand die dat meteen met de bondscoach gaat bespreken", klinkt het. "Ik hou niet zo van dat gezeik. Als je bij de club week in week uit niet speelt, moet je dat wel een keer aankaarten. Maar hier speel je voor je land en daar ben ik hartstikke blij mee. Ik hoop ook dat ik momenten krijg om te laten zien wat ik kan."

Tegen Wit-Rusland en Zweden moet Oranje zes punten pakken en werken aan het doelsaldo. Een mooi klusje voor Dost? "Dat zijn álle wedstrijden", reageert hij. “Ik vind het onzin dat ik sommige wedstrijden niet zou kunnen spelen en andere juist weer wel.”