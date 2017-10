‘Hollandse School is bullshit, kijk maar naar Barcelona, Napoli en Lyon’

Het Nederlandse voetbal is door de jaren heen ver afgezakt en verkeert momenteel misschien wel op het dieptepunt, stellen de kenners. Ook Aad de Mos beseft dat het lang geleden is dat de staat van het niveau in Nederland zo slecht is geweest. De oud-trainer geeft in gesprek met de NOS verschillende redenen aan hoe het komt dat het niveau in Nederland zo is gedaald.

"Het ontbreekt in deze lichting aan spelers van de buitencategorie", zegt De Mos tegenover de NOS. Ook in de jaren tachtig stond het Nederlandse voetbal er niet goed voor, maar niet zo slecht als nu. "Toen hadden we een lichting met Kist, Wijnstekers en Metgod. Ook geen buitencategorie. Van Basten, Rijkaard en Kieft waren toen nog broekies van een jaar of 18”, aldus De Mos, die stelt dat tussen 1988 en ongeveer 2012 Oranje altijd kun terugvallen op spelers van wereldklasse. "Nu is het voor Dick Advocaat al moeilijk om een goed middenveld neer te zetten."

De Mos stelt verschillende problemen aan de kaak. Talenten vertrekken te snel naar het buitenland en de spelers die worden opgeleid, krijgen te weinig vrijheid. "We leiden eenheidsworsten op, alles wordt voorgekauwd, spelers worden te veel gepamperd en scouts houden hun ogen niet meer open”, aldus de ex-trainer van Ajax. "We kijken niet meer in de buitenwijken waar de grote talenten vroeger allemaal vandaan kwamen."

De beroemde ‘Hollandse School’ wordt door De Mos bestempeld als ‘bullshit’. Want Oranje en veel clubs uit de Eredivisie spelen geen modern voetbal. "Dat is met buitenspelers die naar binnen spelen, en middenvelders die zo snel mogelijk in het zestienmetergebied willen komen. Kijk naar Barcelona, maar ook naar Napoli en Lyon. Die spelen een soort zaalvoetbal in de lengterichting van het veld."