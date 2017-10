Van Dijk: ‘Het waren niet mijn woorden en zoiets zou ik nooit zeggen’

Virgil van Dijk zag zijn droomtransfer naar Liverpool afgelopen zomer afketsen. De centrumverdediger zou Southampton in januari alsnog willen verlaten, maar daar blijkt niets van waar. De Oranje-international geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij zich volledig focust op zijn prestaties bij zijn huidige werkgever en dat hij niet meer bezig is met een transfer. “Het waren niet mijn woorden en zoiets zou ik nooit zeggen”, aldus Van Dijk.

Van Dijk diende afgelopen zomer een transferverzoek in, waar de club geen gehoor aan gaf. Terugkomend van een blessure werd hij uit de selectie gezet, hopende op een vertrek bij the Saints. Behalve Liverpool had ook Chelsea interesse, maar beide clubs grepen naast de komst van Van Dijk. Uiteindelijk werd hij in genade aangenomen door manager Mauricio Pellegrino en heeft hij zijn eerste competitiewedstrijden weer afgewerkt. In januari zou hij opnieuw azen op een vertrek bij Southampton, zo werd hij maandag bij aankomst in Huis ter Duin geciteerd door diverse media. “Ik heb dit eenmaal bij Celtic meegemaakt, dat mijn woorden compleet verdraaid werden zoals nu het geval is. Toen was ik ook bij Oranje.”

Van Dijk zegt het irritant te vinden wanneer hij verkeerd wordt geïnterpreteerd. “Want dan krijgen mensen een verkeerd beeld van je. Ik kwam over als een verwend nest, die alleen maar bezig was zijn opties te bekijken om in de winter een transfer te maken. Zo ben ik niet”, maakt hij duidelijk. “Het waren niet mijn woorden en zoiets zou ik nooit zeggen. Mijn focus is volledig gericht op Southampton. Ik werk keihard op trainingen en wedstrijden en heb respect voor de club. Ook na wat is gebeurd afgelopen zomer.”

Het contract van Van Dijk loopt door tot de zomer van 2022 en tot die tijd zal hij honderd procent voor de club geven. “Dat verdienen de club en fans”, aldus Van Dijk, die er niet aan denkt om niet meer met de media te praten. “Misschien moet je voorzichtiger zijn, maar ik zeg gewoon wat ik vind. Dat doe ik in Nederland bij Oranje ook. En wordt het verkeerd geïnterpreteerd, dan zet ik het hier gewoon recht.”