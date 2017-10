‘We kunnen Messi en Ronaldo halen, maar ligt daar wel onze prioriteit?’

Manchester City heeft afgelopen transferperiode ruim tweehonderd miljoen euro uitgegeven om de selectie te versterken, maar Fernandinho vindt het onterecht dat de Engelse grootmacht door sommigen wordt gezien als een koopclub zonder visie. De Braziliaanse middenvelder zegt dat iedere uitgave weloverwogen is en betwijfelt of Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in het ideale plaatje van the Citiziens voorkomen.

"Of we Messi of Ronaldo kunnen halen? Ik denk het wel, maar je moet wel de prioriteiten van de club in de gaten houden. We hebben de financiële slagkracht, iedereen weet dat, maar eerst moet uitgezocht worden waar de prioriteit ligt", zegt Fernandinho in gesprek met Goal. "Willen we één speler halen of een hele boel sterke spelers die een competitief team vormen zodat we onze doelen kunnen bereiken? Soms denken mensen verkeerd door te stellen dat slechts één speler alles is wat een club nodig heeft."

"City werkt al jarenlang aan het bouwen van een sterk team dat titels kan pakken. Natuurlijk heeft de club enkele grote investeringen gedaan in het begin, met hele bekende spelers van topniveau, maar het City-project is gebaseerd op het bouwen van een sterk team en om een uitmuntende jeugdacademie te ontwikkelen, zodat we zelf spelers kunnen brengen. Het project van City is veel meer dan het strikken van slechts één speler met een sterke naam. Dat zal namelijk uiteindelijk veel meer kosten."