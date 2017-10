‘Bayern verrast en stelt oude bekende aan als opvolger Ancelotti’

Jupp Heynckes keert terug bij Bayern München. De oud-trainer was al met pensioen, maar gaat toch weer aan de slag. Hij maakt het seizoen af bij de Duitse topclub als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti. Dat meldt BILD woensdagavond. Thomas Tuchel en Julian Nagelsmann waren ook in beeld. Eerstgenoemde wist niet iedereen binnen de clubleiding te overtuigen, terwijl Nagelsmann niet weg mocht van 1899 TSG Hoffenheim.

In München moet Heynckes de boel weer op de rit zien te krijgen na een tegenvallende start van het seizoen. In de Bundesliga is de achterstand op koploper Borussia Dortmund opgelopen naar vijf punten, terwijl Bayern in de Champions League met 3-0 werd afgedroogd op bezoek bij Paris Saint-Germain. De tegenvallende resultaten en onrust binnen de club, kostte Ancelotti de kop.

Jupp Heynckes maakt het seizoen af als trainer van Bayern München. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde BILD woensdagavond. #heynckes #bayern #fcb #miasanmia A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Oct 4, 2017 at 2:18pm PDT

Het wordt de vierde keer dat Heynckes aan de slag gaat bij Bayern München, momenteel de nummer twee van de Bundesliga. De eerste keer dat hij aan het roer van de Duitse grootmacht stond, was van 1992 tot 1997, waarna hij naar Athletic Club ging. Na gewerkt te hebben bij diverse Europese topclubs als Benfica en Real Madrid, keerde hij in het seizoen 2008/09 kortstondig terug. Daarna stond hij nog van 2011 tot 2013 langs de lijn en zwaaide hij af met de Duitse landstitel en de Champions League. Tevens werd hij in 2013 verkozen tot FIFA Trainer van het Jaar.