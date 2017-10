‘Een FC Twente met Rutten en Ten Hag? Ik wil daar graag bijhoren’

Wout Brama ziet zichzelf graag terugkeren bij FC Twente. De 31-jarige middenvelder wil in de zomer van 2019, wanneer Brama zijn contract bij Central Coast Mariners heeft uitgediend, terugkeren naar Nederland om zijn laatste voetbaljaren in de Eredivisie te slijten. Als ex-speler van Twente ziet hij een terugkeer naar de club uit Enschede wel zitten.

Brama stapte deze zomer transfervrij over van FC Utrecht naar het Australische Central Coast Mariners. Al jarenlang smachtte Brama naar een avontuur in het verre buitenland, mede omdat eerdere transfers afketsten. De geboren Almeloër geeft aan dat hij over twee jaar graag weer terugkomt naar Nederland en heeft vooral een nieuwe dienstverband bij Twente in gedachten.

"Twente is mijn club. Achter de schermen speelt er genoeg, er zijn veel mensen die het goed voorhebben met de club", zegt Brama in gesprek met De Correspondent over de club waar hij al 316 wedstrijden voor heeft gespeeld. "Misschien komt Fred Rutten wel terug bij de club, misschien wordt Erik ten Hag daar wel weer trainer. En misschien wordt Twente wel weer groot. Ik wil daar graag bij horen."