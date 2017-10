Donderdag, 5 Oktober 2017

Barça scout in Duitsland en reserveert zeventig miljoen

Wolverhampton Wanderers wil Diogo Jota in de winterstop definitief overnemen van Atlético Madrid. De Portugees wordt sinds afgelopen zomer gehuurd door the Wolves en maakt indruk in Engeland. (Express & Star)

Napoli had in het recente verleden de kans om Claud Adjapong te strikken. De talentvolle vleugelverdediger annex middenvelder van Sassuolo kwam echter niet in de plannen van de Italiaanse topclub voor. (Radio CRC)

Barcelona heeft scouts naar Duitsland gestuurd om Julian Brandt te bekijken. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Bayer Leverkusen kan volgend jaar zomer mogelijk voor zeventig miljoen euro worden opgehaald. (Marca) De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Bayer Leverkusen kan volgend jaar zomer mogelijk voor zeventig miljoen euro worden opgehaald.

Adrien Rabiot zou het geweldig vinden om in de Premier League te voetballen. De middenvelder van Paris Saint-Germain geeft aan vroeger fan te zijn geweest van Liverpool. (Metro)

José Mourinho is niet meer geïnteresseerd in Ivan Perisic van Internazionale. De oefenmeester van Manchester United is overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Anthony Martial. (Diverse Engelse media)