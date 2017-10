‘In alle bescheidenheid, ik was beter dan Messi en Ronaldo in de zestien’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden door veel voetbalfans tot de beste voetballers ooit gerekend. De aanvallers van respectievelijk Barcelona en Real Madrid scoren aan de lopende band en rijgen de (individuele) prijzen aaneen. Romário kan zich vinden in de constatering dat de twee uniek zijn, maar zegt dat ze nooit aan hem kunnen tippen als het gaat om doelpunten maken.

"Het klopt dat Messi en Ronaldo andere karakteristieke kwaliteiten hebben dan ik en dat ze de beste spelers ter wereld zijn vandaag de dag", aldus de Braziliaanse oud-spits van onder meer PSV en Barcelona bij de presentatie van zijn nieuwe boek. "Zij zijn de beste van de wereld, samen met Neymar. Ze hebben beiden titels gewonnen en Ballon d'Ors gepakt, maar in alle bescheidenheid kan ik wel zeggen dat ik beter dan hen was in het strafschopgebied."

"Ze zullen nooit het het aantal doelpunten halen dat ik heb ik gescoord, daarmee zal ik hen ruimschoots verslaan", besluit de voormalig goaltjesdief, die tijdens zijn carrière 768 doelpunten heeft gemaakt. Wanneer vriendschappelijke interlands worden meegenomen, staat de teller van Romário op 1003 doelpunten. Messi staat in totaal op 579 doelpunten, terwijl Ronaldo op 607 goals staat.