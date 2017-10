‘Messi overtuigt teamgenoot en dwarsboomt droomtransfer Mourinho’

Lionel Messi is dermate gesteld op Jordi Alba dat hij de linksback ervan overtuigd zou hebben om de interesse van Manchester United naast zich neer te leggen. De 28-jarige Spanjaard zou een van de belangrijkste doelwitten zijn van José Mourinho. De oefenmeester wil een kwaliteitsinjectie op de linksbackpositie, maar Messi heeft een stokje gestoken voor de overgang naar Old Trafford, zo claimt Don Balón.

De Spaanse krant weet te melden dat Mourinho niet overtuigd is van de huidige linkervleugelverdedigers in de selectie, onder wie Daley Blind en Luke Shaw. Laatstgenoemde is al meerdere keren door Mourinho bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan spelinzicht. De Portugese oefenmeester zou blij zijn met de huidige vorm van the Red Devils en met het spel dat er wordt gespeeld, maar zou nog altijd graag een verbetering op de linksbackpositie zien. United was afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in de speler van Barcelona, maar van een transfer kwam het niet.

Alba zou de eerste keus van Mourinho zijn om de verdediging te verbeteren, maar Messi ziet een vertrek van de 55-voudig international niet zitten. De Argentijn zou volgens Don Balón ontevreden zijn over het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain en zou daarom de andere sleutelspelers willen behouden. Alba is in de ogen van Messi een belangrijke speler en hij zou zijn teamgenoot succesvol hebben omgepraat, ondanks het feit dat United al meerdere keren met het transferdoelwit heeft gesproken.