Klaassen zorgt voor tegengas bij Oranje: ‘Dan ga je tegen jezelf spelen’

Het Nederlands elftal staat voor de belangrijke taak bij de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden goede resultaten neer te zetten om kwalificatie naar het eindtoernooi af te kunnen dwingen. Wanneer Zweden wint van Luxemburg, is Oranje genoodzaakt heel veel doelpunten te maken tegen de Wit-Russen. Volgens Davy Klaassen is het echter eerst belangrijk om de wedstrijden gewoon te winnen.

"Laten we eerst maar zorgen dat we twee keer winnen. Als je het veld ingaat met de gedachte dat je met 5-0 of 6-0 moet winnen, ga je tegen jezelf spelen", zegt de 24-jarige middenvelder van Everton woensdag in gesprek met de NOS. "Dus ik denk dat we dat gewoon moeten opbouwen: eerst proberen te winnen en dan aan de doelpunten denken."

Klaassen maakte afgelopen zomer de stap van Ajax naar Everton, maar onder Ronald Koeman maakt de middenvelder aanzienlijk minder speelminuten dan bij de Amsterdammers. Bondscoach Dick Advocaat zou daarom Klaassen, ondanks het scorend vermogen dat hem wordt toegedicht, buiten de basisopstelling kunnen houden. "Dat zien we wel. We hebben heel veel spelers die kunnen scoren. Maar ja, je kunt ook niet elf aanvallers opstellen",stelt Klaassen vast.

Een voordeel voor Oranje kan zijn dat Zweden zaterdag eerder op de avond al heeft gespeeld tegen Luxemburg. Het kan geen kwaad om het resultaat van die wedstrijd te weten, vindt Klaassen: "Maar het is niet zo dat wij eventueel gelijk kunnen spelen. Wij moeten gewoon twee keer winnen. Maar stel je voor dat Zweden gelijkspeelt, dan hoef je niet voor zo heel veel doelpunten te gaan en hoef je niet zo veel risico's te nemen. Dat zijn zo van die scenario's. Maar dat heb je niet in de hand, hè?"