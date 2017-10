Rotterdam verbiedt Ajax-shirts in De Kuip tijdens bekerduel met Swift

Volgens AVV Swift is de bekerwedstrijd die ze gaan spelen tegen Feyenoord door de gemeente Rotterdam beoordeeld als risicovol. De club heeft een hele lijst ontvangen waar de fans van Swift zich aan moeten houden tijdens het duel. Eén specifieke maatregel springt in het oog: 'Ajax-spullen en -kleding worden niet toegelaten'.

De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat er met de komst van de Amsterdamse amateurclub een sfeer ontstaat die ook maar enigszins gelijkenissen toont met de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. Kleding of attributen die het Ajax-logo bevatten, of verwijzen naar Ajax, komen De Kuip niet in, zo wordt er medegedeeld. Vlaggen en andere symbolische producten van Swift zijn wel toegestaan.

"Het klinkt allemaal erg streng voor een potje voetbal, maar zowel de gemeente Rotterdam, Feyenoord als AVV Swift willen middels deze wedstrijd laten zien, dat Amsterdammers en Rotterdammers wel met elkaar naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken", schrijft Swift op de clubsite. Feyenoord en Swift treffen elkaar op 25 oktober om 20.45 uur in De Kuip.