Kaká liet recordtransfer van 112 miljoen afketsen: ‘Niet het juiste moment’

Kaká was dicht bij een overstap naar Manchester City, zo onthult de Braziliaanse aanvallende middenvelder in gesprek met FourFourTwo. The Citizens waren bereid AC Milan in januari 2009 ruim 112 miljoen euro te betalen voor de diensten van de creatieveling, een bedrag dat destijds een record zou betekenen. De Italiaanse topclub had het bod geaccepteerd, maar de huidige spelmaker van Orlando City zag het avontuur bij de Engelsen uiteindelijk niet zitten.

"De onderhandelingen waren inderdaad vergevorderd. Het enige wat mij scheidde van City was een handtekening. Het kwam op een punt waarbij alle cijfers en de precieze details al waren besproken. Het salaris dat me werd aangeboden was vele malen hoger dan dat ik verdiende bij Milan. Ik ging bij mezelf na hoe het zou zijn om in Engeland te voetballen, hoe mijn dagelijkse routine bij de club eruit zou zien, hoe moeilijk het zou zijn voor mijn kinderen en vrouw om te verhuizen. Al deze dingen vlogen door mijn gedachten."

"Ik had absoluut geen idee dat City mij wilde strikken totdat ze een officieel bod bij Milan hadden neergelegd", vervolgt Kaká. "Ze zijn meteen naar Milan gegaan. Ik kwam tot de conclusie dat het nog niet de juiste tijd was om naar City te gaan, en de belangrijkste reden was de onzekerheid over de opbouw van de selectie en hoe snel dat proces zou gaan lopen."

"Het was niet helder voor mij hoe de selectie zou worden aangepast en ik was niet overtuigd dat het zou werken. Er werd mij gevraagd om een van de meest succesvolle clubs in Europa met een zeer rijke historie in te ruilen voor een team dat slechts aan het begin van een nieuw project stond, waar ik, zo werd mij verteld, de eerste grote speler zou zijn. Het was veiliger om bij Milan te blijven", aldus de 92-voudig international.