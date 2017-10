Twente-salaris Van Halst wekt verbazing: ‘Het mag wel een onsje minder’

FC Twente-directeuren Jan van Halst en Erik Velderman hebben afgelopen seizoen te veel geld geïncasseerd, zo stelt de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Enschede. De twee bestuurders verdienden samen 564.000 euro, zo blijkt uit de jaarrekening van de club die woensdag gepubliceerd werd, en dat is tegen het zere been van de sociaaldemocraten.

"Het mag wel een onsje minder", citeert TC/Tubantia het standpunt van de Partij van de Arbeid. Het in de jaarrekening genoemde bedrag is overigens gebaseerd op slechts een half jaarsalaris voor Velderman: de directeur operationele zaken en financiën is pas sinds 1 januari 2017 in dienst bijde Tukkers. "Blijft het salaris gelijk en krijgen de beide directeuren ook over het lopende seizoen een bonus, dan staat er volgend jaar een salarissom van 752.000 euro voor de directie in de boeken", zo weet de lokale krant.

De PvdA vindt de salarissen voor Van Halst en Velderman te hoog, 'zeker voor een voetbalclub in zwaar weer die door de gemeenteraad te hulp is geschoten'. De partij verwijst naar de liquiditeitspositie van de club en ontslagen die er zijn gevallen. "Arbeidscontracten van veel medewerkers werden niet verlengd of ontbonden en supporters gingen massaal op pad om financiële middelen te verwerven voor het opnieuw opbouwen van hun club."