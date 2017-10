Robben: ‘Waarom zou je dat niet willen weten? Het moet ook een boost geven’

Het Nederlands elftal wacht de komende dagen de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. De mannen van bondscoach Dick Advocaat moeten waarschijnlijk twee keer met ruime cijfers winnen om nog kans te maken op het WK in Rusland volgend jaar zomer. Arjen Robben erkent dat het zowel bij zijn club Bayern München als bij Oranje niet heel goed gaat.

"Maar dit is niet een van de zwaarste periodes in mijn leven, hoor. Dat hoort nou eenmaal bij het voetbal", aldus Robben in gesprek met FOX Sports. De aanvoerder van Oranje zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt, maar niet meer als voorheen: "Ik moet nu niet meer het voortouw nemen als voorheen. Tja, Wesley (Sneijder, red.) is er niet bij… Nou, het is al jarenlang zo. Ik doe me niet anders voor en ga me niet anders gedragen."

De routinier zegt weleens te denken aan het einde van zijn carrière: "Ik ben nu nog niet met het einde bezig, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen bepaalde gedachtes heb. Als ik thuis ben, heb ik het er ook wel over met mijn vrouw. Hoe dingen gaan en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien", aldus de 33-jarige Robben, die weet dat hij als voetballer niet het eeuwige leven heeft. "Ik ben straks 34. Dan ga je steeds meer hebben van: wanneer is het einde, hoe lang ga je nog door?"

De aanvaller zegt wel te willen weten hoe Zweden het er vanaf heeft gebracht tegen Luxemburg als Oranje vlak daarna aantreedt tegen Wit-Rusland: "Ja, iedereen moet dat weten. Waarom zou je dat niet willen weten? Het moet je ook een boost geven. Of zij met 5-0 winnen of ze winnen met 1-0 of spelen gelijk, dat maakt nogal wat uit. Het gaat gewoon om goals. Je staat zes doelpunten achter en achteraf weet je wat je tegen Zweden moet doen", concludeert Robben.