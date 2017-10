‘Ik dacht slim te zijn door terug te gaan naar Ajax’

Bijna zes jaar geleden is het dat Ryan Babel zich voor het laatst meldde bij het Nederlands elftal. De dertigjarige aanvaller van Besiktas zegt dat hij wellicht verkeerde carrièrekeuzes heeft gemaakt waardoor zijn terugkeer bij Oranje zo lang heeft geduurd. "In mijn hoofd had ik de deur dichtgedaan qua Nederlands elftal", erkent de ex-Ajacied.

In de zomer van 2012 besloot Babel na avonturen bij Liverpool en TSG 1899 Hoffenheim om zich weer bij Ajax aan te sluiten. "Er werd in die tijd bij het Nederlands elftal heel veel doorgeselecteerd vanuit de Eredivisie. Dus ik dacht slim te zijn door terug te komen naar Ajax. Uiteindelijk mocht het niet baten. Ik kreeg geen uitnodiging", vertelt de 42-voudig Oranje-international in gesprek met de NOS.

Babel zegt nadien bewuste keuzes te hebben gemaakt in zijn voetbalcarrière: "Daar kwam toen meer happiness bij kijken. En dan ben je ook wat relaxter in je hoofd. Als je jong bent, weet je nog niet hoe de voetbalwereld in elkaar steekt en heb je vaak het gevoel dat je de buitenwereld tevreden moet stellen. En daar ga je dan ook naar handelen. Maar vaak is dat niet zoals je het zelf eigenlijk zou willen doen."

De aanvaller geeft aan dat hij '95 procent' van de spelers en staf niet persoonlijk kent en heeft ook gezien dat Huis ter Duin een opknapbeurt heeft gehad: "Een beetje gek is het wel, ja. Ik moest weer even kijken hoe het ook alweer in elkaar zat", aldus Babel, die zegt vertrouwen te hebben in een goede afloop. "Ik zie het als een heel leuke uitdaging om het Nederlands elftal te helpen op dit moment. Ik hoop dat ik mijn positiviteit kan overbrengen op degenen die dat nodig hebben." Zaterdag neemt Oranje het op tegen Wit-Rusland; dinsdag volgt de confrontatie met Zweden.