Piqué verwikkeld in oude vete: ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten’

Gerard Piqué gaf woensdagmiddag tekst en uitleg over zijn houding richting het nationale team van Spanje. De verdediger van Barcelona gaf aan niet als international te stoppen, maar benadrukte ook dat hij het optreden van de Spaanse overheid bij het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid afkeurt. Álvaro Arbeloa laat via Twitter weten Piqué schijnheilig te vinden.

Piqué heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij voorstander is van een Catalaans referendum, iets wat hem door een gedeelte van de achterban van de Spaanse ploeg niet in dank wordt afgenomen. Arbeloa, oud-verdediger van onder meer Real Madrid én 58-voudig international van Spanje, blaast de vete tussen hem en Piqué nieuw leven in door via Twitter uit te halen naar de Catalaan.

"Hoe makkelijk is het om een gebrek aan respect te tonen en er dan zelf om vragen. Wie wind zaait, zal storm oogsten", aldus Arbeloa. De twee Spanjaarden hebben via de media al meerdere keren laten blijken dat ze niet door één deur kunnen. Pique zei eerder onder meer: "Arbeloa claimt dat hij een vriend van mij is, maar hij is niets meer dan een vage kennis." Arbeloa reageerde destijds door te stellen dat hij niets heeft met Piqué: "Ik zal nooit met hem lunchen. Ik zou dat alleen met vrienden doen."