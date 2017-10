Groots gebaar van Cech: ‘Zo hoort een echte gentleman te zijn’

Ryan Mason is nog steeds herstellende van een schedelbreuk die hij in januari opliep in de wedstrijd tegen Chelsea. De middenvelder van Hull City botste tegen Gary Cahill aan en Mason moest, na op het veld meteen te zijn geholpen met een zuurstofmasker, direct een operatie ondergaan. Bij zijn revalidatieproces ervaart Mason zeer veel steun van Petr Cech, die de situatie van de Engelsman maar al te goed kent.

Afgelopen januari hing het leven van Mason aan een zijden draadje en acht maanden later zegt de middenvelder in gesprek met talkSPORT dat hij veel heeft aan Cech, die als Chelsea-doelman in oktober 2006 botste met Stephen Hunt en sindsdien met bescherming speelt: “Ik kan alleen maar lof uiten over Petr Cech. Hij heeft de standaard gezet over hoe een echte gentleman moet zijn”, aldus Mason.

“Direct na het incident belde hij mijn familie en mijn verloofde op en legde uit hoe alles zou gaan lopen en dat alles goed zou komen toen ik niet kon praten, niet tegen licht kon en meer van dat soort dingen. Toen ik aangesterkt was, wilde ik hem heel graag zien, omdat hij tegen me zei: 'wanneer je er klaar voor bent, kom ik langs en gaan we praten'. Na acht of negen weken kwam hij langs. Hij stapte de kamer binnen, ging op de bank zitten en zei: 'ga rustig zitten, zeg niets, luister gewoon', en hij sprak anderhalf uur lang.”

“Ik zei niets en toen hij weer vertrok, zei mijn partner: 'wow, de dingen waar we ons zorgen over maakten...'. Zijn woorden stelden ons gerust. Sindsdien hebben we veel contact. Hij komt vaak langs en we bellen regelmatig. Hij gaf me zoveel kracht, hij had echt een positieve impact. Ik hoop dat niemand dit ooit meer gaat meemaken, maar als dat wel gebeurt, zal ik er voor hem zijn zoals Petr er voor mij was.”