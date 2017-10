‘Toen Advocaat werd aangesteld, had ik gehoopt te worden geselecteerd’

Riechedly Bazoer mocht zich na een lange absentie onlangs weer melden bij Jong Oranje, nadat Art Langeler een plekje voor hem had ingeruimd in zijn selectie. De middenvelder van VfL Wolfsburg had echter gehoopt dat Dick Advocaat hem zou laten terugkeren naar het grote Oranje, aangezien de bondscoach in het verleden als assistent bij het Nederlands elftal gecharmeerd was van Bazoer.

"Volgens mij was hij dat wel, hè?", aldus de twintigjarige Bazoer in gesprek met De Telegraaf. "Hij was toen veel met me bezig, ik had een goede klik met Advocaat. Hij nam me vaak apart, vertelde me wat te doen en gaf aan dat ik het spelletje goed zag. Heel fijn", vertelt de zesvoudig international, die afgelopen winterstop Ajax voor twaalf miljoen euro inruilde voor de Bundesliga-club.

Bazoer is sinds de terugkeer van Advocaat bij Oranje nog niet in beeld geweest bij de bondscoach. "Of dat teleurstellend was? Natuurlijk had ik gehoopt geselecteerd te worden toen hij werd aangesteld. Als basisspeler van Wolfsburg kijk je uit naar de selectie, maar ik zat er niet bij", zegt de ex-Ajacied. "Maar ik ben nog jong en als ik wekelijks in de basis sta en een goed niveau haal, dan komt de bondscoach vanzelf wel weer voor mij."