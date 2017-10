‘Ik zou al mijn geld willen weggeven om weer gezond te zijn’

Borussia Dortmund moet het al enige tijd zonder Marco Reus stellen. In de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt, afgelopen mei, viel de aanvaller van die Borussen uit en naderhand werd bekend dat Reus maandenlang moest revalideren van een kruisbandblessure. In gesprek met GQ laat de Duitser weten veel moeite te hebben gehad met het accepteren van zijn zoveelste kwetsuur.

"Ik moest toen in de rust al huilen. De tranen kwamen twee of drie dagen nog een keer toen ik er weer over nadacht", aldus de 29-voudig international, die hoopt na de winterstop weer beschikbaar te zijn voor trainer Peter Bosz. Reus heeft door zijn blessureleed ieder groot toernooi sinds het EK van 2012 gemist en de dribbelaar geeft aan er veel voor over te hebben om weer volledig fit te geraken.

"Het is mentaal heel zwaar. Tijdens het revalidatieproces ben je alleen op jezelf aangewezen. Dat is extreem moeilijk. Ik was er na drie weken al weer bijna klaar mee, je wordt mentaal zó getest. Je moet alles alleen doen", vervolgt de 28-jarige Reus, die erkent dat voetballers een gemakkelijk leven leiden, maar net als ieder mens mentale problemen kennen.

"Wij topspelers verdienen veel geld, maar daarvoor moeten wij ook een hoge gezondheidsprijs betalen", vervolgt de aanvaller. "Ik zou al mijn geld willen weggeven om weer gezond te zijn, om mijn baan weer te kunnen uitoefenen. Om te doen waar ik van houd: voetballen", aldus de pupil van Bosz, die tot medio 2019 vastligt bij de Duitse topclub.

Reus sluit niet uit dat hij in de toekomst nog bij een andere club gaat voetballen: "Er zijn vier of vijf clubs internationaal die mijn interesse hebben. Op 31 mei 2019 word ik dertig jaar. Dat zou mijn laatste kans zijn om het ergens anders te gaan proberen. Momenteel zit ik echt goed bij Dortmund. Ik maak me geen zorgen over de periode na 2019. Maar die tijd gaat komen en ik ga dan een weloverwogen keuze maken."