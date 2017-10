‘De kans dat ik het eerste van Ajax zou halen was er altijd, kijk naar Dijks’

Djavan Anderson houdt een warm gevoel over aan zijn periode bij Ajax. De rechtsback voegde zich in 2010 bij de jeugdopleiding van de Amsterdammers, nadat hij overkwam van stadsgenoot AFC. Tot een debuut in het eerste kwam het niet, maar in de eerste helft van het seizoen 2013/14 speelde Anderson wel regelmatig voor Jong Ajax. Via AZ en SC Cambuur kwam hij in augustus 2017 uiteindelijk terecht bij Serie B-club Bari.

Anderson blikt in gesprek met Voetbalzone terug op februari 2014, toen hij zijn duim brak. De rest van het seizoen kwam hij niet meer in actie en vervolgens verkocht Ajax de verdediger aan AZ. "Ik brak mijn duim net in een periode waarin het eigenlijk heel goed ging. Ik deed een paar trainingen mee met het eerste en bij Jong Ajax speelde ik eigenlijk alles. Ik stond toen nog op het middenveld met Davy Klaassen", memoreert Anderson.

Wat er was gebeurd als Anderson zijn duim niet had gebroken, durft hij niet te zeggen. "Maar het had er wellicht anders uit kunnen zien als het niet was gebeurd. De kans dat ik het eerste elftal gehaald zou hebben, die zou er altijd zijn geweest. Kijk naar Mitchell Dijks, die nu gewoon regelmatig in de basis staat. Vorig jaar was daar totaal geen sprake van. Maar mijn gevoel zei op dat moment dat het beter was om naar AZ te gaan."

