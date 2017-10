Vitesse klopt PEC in slotfase; rode kaart wordt FC Utrecht fataal

Vitesse heeft een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle winnend afgesloten. Het team van trainer Henk Fraser won woensdagmiddag door een laat doelpunt met 1-0, terwijl FC Utrecht onder de rook van de Volkswagen-Arena eerder op de dag verloor van VfL Wolfsburg.

Vitesse - PEC Zwolle 1-0

Thomas Oude Kotte kroonde zich tot de matchwinner op Papendal. De 21-jarige verdediger zette de gastheer vijf minuten voor tijd op voorsprong en Zwolle slaagde er vervolgens niet meer in om langszij te komen. In de eerste helft had Zwolle nog wel een paar goede kansen gehad om te scoren, via Terell Ondaan en Youness Mokhtar. Aan de kant van Vitesse dook Luc Castaignos gevaarlijk op voor het doel, maar ook hij wist het net niet te vinden. Oude Kotte sloeg in de slotfase wél toe en dus won Vitesse met minimaal verschil.

VfL Wolfsburg - FC Utrecht 2-0

FC Utrecht hield relatief lang stand tegen Wolfsburg, maar in de laatste 35 minuten ging het mis. Edson Braafheid raakte gefrustreerd na een overtreding van de tegenstander en ontving kort achter elkaar twee gele kaarten, waardoor hij kon douchen. Daarna namen die Wölfe afstand van Utrecht: Victor Osimhen kopte van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen en Kaylen Hinds schoot op prachtige wijze de 2-0 binnen.