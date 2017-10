Fàbregas gooide pizzapunt naar Ferguson: ‘Ik wil mijn excuses aanbieden’

Er ging al lange tijd een verhaal rond dat Cesc Fàbregas in 2004 na afloop van een wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal een pizzapunt naar het hoofd van Sir Alex Ferguson zou hebben gegooid. Het verhaal werd echter nooit bevestigd door de vermeende dader. In het programma On A League of Their Own geeft de Spanjaard echter toe dat hij inderdaad met een pizzapunt gooide.

Arsenal was in 2004 al 49 wedstrijden op rij ongeslagen, maar Manchester United maakte daar dankzij een 2-0 zege een einde aan. Na afloop liep het flink uit de hand in de catacomben van Old Trafford. “Ineens hoorde ik allemaal geluiden, dus ik dacht: wat is er aan de hand? Ik liep de kleedkamer uit, met een pizzapunt in mijn handen. Ik zag dat iedereen elkaar aan het slaan was: Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown... Daarom wilde ik me ook in het opstootje mengen”, legt Fàbregas uit.

“Ik wist alleen niet hoe ik me er in moest mengen en besloot de pizzapunt te gooien. Maar toen zag ik wie ik had geraakt... Dat was niet de persoon die ik wilde raken. Ik wil mijn excuses aan Sir Alex aanbieden, want het was niet de bedoeling dat de pizzapunt hem zou raken”, besluit de Spaanse middenvelder, die Ferguson naar eigen zeggen aan de zijkant van het gezicht raakte.