Voormalig enfant terrible droomt van terugkeer in Eredivisie: ‘Ik mis Nederland’

Jonathan Reis stond tussen 2007 en 2013 onder contract in Nederland. De 28-jarige Braziliaan kwam tijdens zijn periodes bij PSV en Vitesse echter diverse keren in opspraak, onder meer vanwege cocaïnegebruik, rijden onder invloed en ruzies op de training. Inmiddels heeft Reis zijn leven weer op de rit en speelt hij bij het Japanse Hokkaido Consadole Sapporo.

Nadat hij vier jaar geleden weggestuurd werd bij Vitesse, keerde Reis terug naar zijn thuisland. Via Tombense, Campolina en Santa Cruz kwam hij bij het Turkse Boluspor terecht. Die club kwam zijn financiële afspraken echter niet na, waardoor Reis weer terugkeerde naar Brazilië. In januari 2016 haalde Hokkaido Consadole Sapporo de aanvaller naar Japan en zijn verblijf in Azië is tot nu toe succesvol. In 38 wedstrijden trof Reis 15 keer doel, terwijl hij 2 keer als aangever fungeerde. De Braziliaan droomt van een rentree in de Eredivisie.

“Ik zou het liefst teruggaan naar Nederland, omdat ik daar de taal al spreek en weet hoe alles werkt. Ik kan er straks terugkomen met een andere mentaliteit dan ik vroeger had”, zegt Reis in gesprek met VICE Sports. Hij denkt echter dat men in Nederland niet weet dat hij veranderd is. “Ze denken misschien dat ik nog steeds de Jonathan Reis van 21 jaar ben, die niet wist waar hij mee bezig was.”

Reis volgt de Eredivisie nog altijd op de voet en onderhoudt een warme band met Feyenoorder Eric Botteghin. “We zijn vrienden geworden toen we tegelijkertijd in de Eredivisie speelden, Brazilianen onder elkaar”, stelt de aanvaller, die er geen spijt van heeft hoe het gelopen is. “Ik besef dat ik jong was. Het belangrijkste voor mij is het heden. Maar ik denk er wel eens over na waarom ik vroeger niet dezelfde mentaliteit had als nu. Ik mis Nederland.”