‘Hij is meer waard dan Neymar, ze zijn gek als ze hem verkopen’

Neymar maakte in de zomer voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain en de kans is aanwezig dat er op relatief korte termijn opnieuw zo’n grote transfer gaat plaatsvinden. Real Madrid zou, Don Balón, namelijk een bod willen uitbrengen op Harry Kane, die door Tottenham Hotspur op tweehonderd miljoen euro wordt getaxeerd.

Voormalig verdediger Tony Gale moedigt Tottenham aan om de 24-jarige aanvaller te behouden: “Het is verleidelijk om hem te verkopen vanwege de bouw van het nieuwe stadion, maar je wil in principe dat jouw beste spelers in het nieuwe stadion gaan spelen en Kane is op dit moment een van de beste spitsen van de wereld”, aldus Gale tegen Sky Sports.

“Ze zijn gek als ze hem verkopen. Je moet het team namelijk om Kane heen bouwen en hem gewoon geven wat Real Madrid hem zou betalen. Ik denk dat hij meer waard is dan Neymar. Harry maakt doelpunten en daar draait het allemaal om”, aldus de 57-jarige Gale. Tottenham is volgens de laatste berichtgeving overigens niet van plan om te onderhandelen over Kane.

De 21-voudig international van Engeland, 10 doelpunten, speelde in de jeugd bij onder meer Arsenal en Watford alvorens hij in 2004 aan de slag ging bij Tottenham. Hij werd verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City en maakte tot dusverre 110 doelpunten in 174 wedstrijden in het eerste elftal van the Spurs. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2022 door.