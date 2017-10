Woensdag, 4 Oktober 2017

Real schrikt niet van prijskaartje van 200 miljoen

Lazio hanteert een vraagprijs van zeventig tot tachtig miljoen euro voor Sergej Milinkovic-Savic. Onder meer Juventus en Bayern München tonen interesse. (Tuttosport)

Fenerbahçe overweegt zich te versterken met Daley Blind. Trainer Aykut Koçaman is niet onder de indruk van Hasan Ali Kaldirim en is gecharmeerd van Blind van Manchester United. (FANATIK)

Real Madrid gaat een bod uitbrengen op Harry Kane. De Koninklijke laat zich niet afschrikken door de vraagprijs van tweehonderd miljoen euro van Tottenham Hotspur. (Don Balón) laat zich niet afschrikken door de vraagprijs van tweehonderd miljoen euro van Tottenham Hotspur.

De clubs in de Premier League zijn niet van plan om de topzes een groter deel van de televisiegelden te geven. Ed Woodward, algemeen directeur van Manchester United, was daar een uitgesproken voorstander van. (The Sun)

Het is geen uitgemaakte zaak dat er volgende zomer op het WK in Rusland een videoref aanwezig zal zijn. Een aantal landen, waaronder Wales, Noord-Ierland en Schotland, zouden deze plannen willen blokkeren. (The Sun)