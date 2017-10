Piqué: ‘Ik heb overwogen om te stoppen als international’

Gerard Piqué stopt niet als international. De verdediger zei zondag dat hij zijn interlandloopbaan nog voor het WK zou beëindigen wanneer de bondscoach of de bond in hem een ‘probleem’ zien. Piqué liet weten voorstander te zijn van het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid, iets wat hem niet in dank werd afgenomen door een deel van de achterban van de Spaanse ploeg.

De dertigjarige Piqué meldde zich maandag bij La Furia Roja, in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Albanië. “Ik heb overwogen om te stoppen omdat het dan makkelijker zou worden voor mijn ploeggenoten, maar dat zou tegelijkertijd een overwinning betekenen voor de mensen die mij uitfluiten”, aldus Piqué op een persconferentie. “Ik zou iedere uitfluiter uit willen nodigen voor een etentje, om met hen te praten en ik weet zeker dat ze me daarna niet meer zullen uitfluiten.”

“Of Catalonië onafhankelijk zou moeten zijn? Dat is inderdaad de hamvraag, maar ik heb er geen antwoord op. Wat mijn antwoord ook zal zijn: de helft van het publiek zal bij me weglopen. Mijn zonen zijn Catalaans, Spaans, Colombiaans en Libanees. Landen zijn irrelevant. Er is gewoon een politiek probleem en we moeten een oplossing vinden door de dialoog aan te gaan. Respect en dialoog zijn het belangrijkste. We moeten het proberen en moeten proberen om elkaar te begrijpen”, gaat hij verder.

“Het is moeilijk om te begrijpen wat er met Catalonië aan de hand is als je er niet naartoe gaat. De televisiezenders laten namelijk ook maar gewoon zien wat ze willen dat je ziet. Dit is groter dan mijn persoon. Dit gaat over een deel van Spanje dat zich wil afscheiden. Dit gaat over miljoenen mensen die willen stemmen. Mijn mening is irrelevant. Relevant is dat politici hun werk doen en dit oplossen door met elkaar in gesprek te gaan.”

“Iedereen weet dat ik open en eerlijk ben, dat ik mijn hart lucht. Ik denk niet dat dat een probleem is. Ik wil dat de mensen inzien dat ik netjes ben, dat ik verdedig wat ik geloof en de mensen respecteer die er anders over denken. Ik vraag alleen maar om respect. Ik wil de nationale ploeg niet door de achterdeur verlaten, dat zou de makkelijke weg zijn”, besluit Piqué, die tot dusverre 91 interlands speelde voor Spanje en zowel het EK als het WK won.