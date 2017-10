Dost verlaat training Oranje voortijdig met voetblessure

Bas Dost heeft de training bij Oranje woensdag voortijdig moeten staken, zo melden onder Voetbal International en het Algemeen Dagblad. De spits van Sporting Portugal viel tijdens het partijspel uit met een voetblessure, waarvan de ernst vooralsnog onduidelijk is.

Oranje werkt donderdag nog een besloten training af en vliegt daarna naar Wit-Rusland. Daar staat zaterdagavond de wedstrijd tegen de Wit-Russen op het programma in de Borisov Arena, de thuishaven van BATE Borisov. Woensdagavond zal bondscoach Dick Advocaat ook nog een beslissing moeten nemen over Kevin Strootman, die met een lichte blessure kampt.

De middenvelder van AS Roma vliegt daarom mogelijk niet mee naar Wit-Rusland. Na de WK-kwalificatiewedstrijd in Borisov neemt Oranje het drie dagen later in Amsterdam op tegen Zweden. Om als tweede in de kwalificatiegroep te eindigen, moeten beide duels in ieder geval gewonnen worden. Daarnaast moet er flink aan het doelsaldo gewerkt worden om zicht te houden op deelname aan het WK, dat volgende zomer in Rusland afgewerkt wordt.