‘Talenten bij Ajax en Feyenoord sluiten niet makkelijker aan bij het eerste’

Pablo Rosario maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van PSV en speelde reeds vier wedstrijden in de hoofdmacht. Het valt de middenvelder op dat de fans graag jonge talenten uit de jeugdopleiding in het eerste elftal willen zien. Volgens Rosario stippelt PSV echter een duidelijk plan uit voor zijn jeugdproducten.

“Het is ook mij niet ontgaan dat sommige fans graag zouden zien dat er meer jeugd doorstroomt. Mensen moeten weten: wij talenten zijn hier allemaal met een plan naartoe gekomen en dat is doorbreken in het eerste. Dat plan wordt uitgestippeld samen met de club”, zegt de middenvelder in gesprek met ELF Voetbal. Volgens Rosario houdt PSV zich tot dusver netjes aan dat plan.

“Mensen zeggen weleens dat talenten bij Ajax en Feyenoord makkelijker aansluiten bij het eerste elftal, maar zelf zie ik dat niet zo. Zo'n jongen als Mauro Junior, die is achttien, en krijgt meteen de kans om zich te laten zien tijdens trainingen van het eerste elftal”, aldus Rosario, die constateert dat zijn keuze zich op dit moment uitbetaalt. “Kansen genoeg, het is aan ons om ons plekje af te dwingen en minuten te maken.”