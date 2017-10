Voormalig Ajacied droomt van transfer: ‘Ik wil niet in Servië blijven’

Mitchell Donald kan zijn aflopende contract bij Rode Ster Belgrado verlengen. De 28-jarige middenvelder heeft een aanbieding ontvangen, zo bevestigt hij in een interview met Voetbalzone. Hoewel Donald het naar zijn zin heeft in Servië, weet hij nog niet of hij het voorstel gaat accepteren.

“Er zal nog wel een tijdje overheen gaan voordat ik een besluit neem. Ik ben een jongen met ambities, wil hogerop. Er is interesse na wat ik de afgelopen twee jaar heb laten zien. Ik ga er nu even rustig voor zitten om de juiste beslissing te nemen”, aldus Donald, die tot dusverre 85 officiële wedstrijden speelde voor Rode Ster en daarin 11 keer tot scoren kwam.

De voormalig jeugdinternational vertrok twee jaar geleden naar Rode Ster en is er sinds kort aanvoerder. Dat Donald de band mag dragen, ziet hij als ‘een stukje waardering’. Hij zegt zich verknocht te voelen met Rode Ster en een vertrek zou hem dan ook pijn doen: “Maar ik ben altijd eerlijk geweest: ik heb altijd gezegd dat ik niet in Servië wil blijven, dat ik ambities heb. Maar het moet wel het juiste moment zijn om te gaan."

Het volledige interview met Mitchell Donald verschijnt zondag op onze site.