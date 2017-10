Nederlander wordt racistisch bejegend; UEFA opent onderzoek

De UEFA is een disciplinaire procedure gestart tegen Spartak Moskou. Tijdens de wedstrijd tegen Liverpool in de UEFA Youth League maakten de supporters van de Russen zich schuldig aan racisme; Bobby Adekanye was het slachtoffer.

De achttienjarige rechtsbuiten viel na een klein uur voetballen in voor Edvard Tagseth en werd vervolgens het mikpunt van een deel van de tweeduizend aanwezige Spartak-fans. Liverpool diende een klacht in en de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond doet op 19 oktober uitspraak.

Het door Steven Gerrard getrainde Liverpool verloor het duel overigens met 2-1. Adam Lewis opende na achttien minuten de score, maar door twee treffers van Aleksandr Rudenko bleven de punten in Moskou. In Groep E van de UEFA Youth League hebben alle ploegen na twee speelronden drie punten: Liverpool, Spartak, NK Maribor en Sevilla

De in Nigeria geboren Adekanye maakte in de zomer van 2011 de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van Barcelona en via PSV kwam hij ruim drie jaar geleden bij Liverpool terecht. De international van Oranje Onder-17 heeft nog een contract tot het einde van het seizoen en heeft zijn debuut in het eerste nog niet gemaakt.