‘Waarom is Huntelaar blij gemaakt met dode mus? Dat gesol is onbegrijpelijk’

Klaas-Jan Huntelaar zat onlangs voor het eerst in jaren bij de voorselectie van het Nederlands elftal, maar overleefde de schifting van Dick Advocaat uiteindelijk niet. De bondscoach verkoos Jürgen Locadia boven de spits van Ajax en Pierre van Hooijdonk snapt niet waarom Huntelaar geen kans in de definitieve selectie heeft gekregen.

“Ik heb geprobeerd een lijn te ontdekken in het selectiebeleid van Dick Advocaat, maar het is me niet gelukt. Vooral het gesol met Huntelaar vind ik onbegrijpelijk”, schrijft Van Hooijdonk in Voetbal International. Volgens de oud-spits benadrukt Advocaat steeds dat hij spelers bij Oranje wil die zich op internationaal niveau hebben bewezen, maar laat hij dit met zijn daadwerkelijke selectiebeleid niet zien.

Van Hooijdonk noemt Robin van Persie als voorbeeld, die er tegen Bulgarije weer bij was vanwege zijn ervaring: “Waarom gaat dat dan nu niet op voor Huntelaar, die nota bene dit seizoen meer wedstrijden en goals en assists achter zijn naam heeft staan? Waarom is Klaas-Jan blij gemaakt met een dode mus, met zijn plek in de voorselectie?”

Advocaat legde zijn beslissing om Huntelaar niet mee te nemen voor de cruciale interlands tegen Wit-Rusland en Zweden uit met de woorden dat Huntelaar zich bij Ajax te veel terug liet zakken, maar volgens Van Hooijdonk ‘slaat die uitleg nergens op’: “Hij is op zijn best in het vijandelijke strafschopgebied.” De analyticus had Huntelaar niet in de basis verwacht, maar denkt wel dat de Ajacied een goede back-up zou zijn geweest: “In plaats daarvan heeft Advocaat gekozen voor de wisselvallige en onervaren Jürgen Locadia, op basis van zijn uitschieter met PSV tegen FC Utrecht.”