‘Het is eigenlijk al misgegaan bij de wisseling Guus Hiddink - Danny Blind’

Voor het Nederlands elftal breekt de week van de waarheid aan. In de wedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (dinsdag) wordt bepaald of Oranje zich plaatst voor het WK 2018. Foppe de Haan heeft er weinig vertrouwen in. "Ik denk niet dat Oranje het WK haalt", vertelt hij woensdag aan de NOS.

Al sinds het ontslag van Guus Hiddink in juli 2015 heeft De Haan het gevoel dat Oranje er niet bij zal zijn in Rusland. "Het is eigenlijk al misgegaan bij de wisseling Guus Hiddink - Danny Blind. Hiddink begon natuurlijk niet goed, maar toen hij het naar mijn idee net een beetje op de rit kreeg werd hij eruit gegooid. Daarna is het echt een puinhoop geworden", stelt de voormalig bondscoach van Jong Oranje en huidig assistent van het vrouwenelftal.

De KNVB heeft enkele bijzonder onrustige jaren achter de rug. Die onrust heeft invloed op het spel van Oranje, denkt De Haan. "Als de groep sterk is overleef je deze storm wel. Maar Oranje heeft een jonge groep en de oude spelers als Wesley Sneijder en Robin van Persie, van wie je wat mag verwachten, vallen weg. Ook Arjen Robben is niet meer zo goed als hij was."