‘Spanje, Engeland en Duitsland zijn mooi, maar misschien blijf ik wel bij PSV’

Santiago Arias werd afgelopen zomer met tal van clubs in verband gebracht, maar van een vertrek uit Eindhoven kwam het uiteindelijk niet voor de Colombiaan. Met het oog op het naderende WK volgend jaar zomer is een basisplaats bij PSV echter ook geen slechte optie, zo weet Arias zelf ook.

“Bij PSV weet ik wat ik heb. Het WK komt eraan, dat is voor mij een belangrijk toernooi en bij PSV speel ik alles. Hier voel ik me goed, ik ben belangrijk voor de ploeg en in de toekomst komt er echt een moment om wél die volgende stap te maken”, legt hij uit aan Voetbal International. Arias stond in de belangstelling van een aantal clubs, maar uiteindelijk werd niemand echt concreet: “Ik wilde niet gaan om het gaan. Het moet een goede club zijn.”

De rechtsback zag collega’s als Andrés Guardado, Héctor Moreno en Jetro Willems wel vertrekken, maar is niet teleurgesteld dat hij er niet in slaagde om een transfer naar een andere competitie te maken. Arias heeft in ieder geval al wel ideeën over waar hij zijn loopbaan voort wil zetten: “Spanje, Engeland en Duitsland hebben alle drie een geweldige competitie. Maar misschien speel ik volgend seizoen nog wel gewoon voor PSV.”