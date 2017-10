Robben: ‘Jammer vind ik het wel, ik had hem er juist nu graag bij gehad’

Door het afvallen van Wesley Sneijder voor de beslissende interlands tegen Wit-Rusland en Zweden is Arjen Robben de enige overgebleven speler van de succesvolle Oranje-generatie die op de afgelopen WK’s hoofdverantwoordelijk was voor het bereiken van de finale en een halve finale. Spelers als Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Nigel de Jong en Klaas-Jan Huntelaar vielen al eerder af, hoewel laatstgenoemde wel weer deel uitmaakte van de voorselectie van bondscoach Dick Advocaat.

Het nieuws dat Sneijder niet van de partij zal zijn voor de belangrijke kwalificatiekrakers zorgde bij Robben wel even voor ‘een knakmomentje’, zo geeft zij zelf toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller van Bayern München vindt wel dat de keuze aan de bondscoach is en de afwezigheid van Sneijder zal hem verder niet hinderen: “Maar jammer vind ik het wel. Ik had Wesley er graag bij gehad, juist nu.”

Robben speelt, als hij in de beide aankomende wedstrijden van het Nederlands elftal in actie komt, interland 95 en 96 en gezien zijn leeftijd en blessuregevoeligheid zou het daar weleens bij kunnen blijven als Oranje zich niet weet te kwalificeren voor het WK in Rusland. De aanvoerder blijft echter hopen, al is hij ook realistisch: “Het wordt echt heel erg moeilijk om het nog te halen.”