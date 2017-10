‘Terugtreden Van der Sar bij Ajax is slechts cosmetische verandering’

Ajax maakte maandagavond bekend dat Edwin van der Sar in een roerige periode op eigen initiatief is teruggetreden als voorzitter van het Technisch Hart. De oud-doelman van de Amsterdammers kon deze functie niet meer rijmen met de taak van algemeen directeur die hij ook vervult. Volgens het Algemeen Dagblad betekent het terugtreden van Van der Sar echter niet dat er veel zal veranderen in de Johan Cruijff ArenA.

De krant noemt de beslissing woensdagochtend ‘vooral een cosmetische verandering’. Het Technisch Hart wordt vanaf nu gevormd door Marc Overmars, die de rol als voorzitter overneemt, hoofd opleiding Saïd Ouaali en Dennis Bergkamp. Voor de laatstgenoemde, die eerder ook als assistent van Marcel Keizer fungeerde, heeft Ajax ook wat gevonden, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Bergkamp is in tegenstelling tot Aron Winter en Hennie Spijkerman niet langer assistent, maar ‘individueel trainer’ van de aanvallers. Zo neemt de oud-spits niet langer met een dubbele pet op deel aan de vergaderingen van het Technisch Hart. Het is verder echter wel duidelijk dat Ajax niet aan de structuur van het driemanschap gaat morrelen en dat zou nog weleens voor problemen kunnen gaan zorgen, weet het dagblad.

Bergkamp zou Ouaali altijd aan zijn zijde hebben en dat duo is vooral gefocust op de doorstroming van talenten. Directeur spelerszaken Overmars is ook verantwoordelijk voor het aankoopbeleid en heeft dus andere belangen. Bergkamp en Overmars waren het afgelopen zomer al niet eens over de aanstelling van Keizer, waardoor Van der Sar zich in de toekomst, bij nieuwe strubbelingen, mogelijke toch weer met het Technisch Hart moet gaan bemoeien.